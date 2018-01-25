欧洲股市：触及一周低位，因德拉吉讲话令欧元保持升势

* 欧股触及一周低位

* 大部分板块下跌，欧元区银行股触两年半高位

* Temenos放量暴涨

路透米兰/伦敦1月25日 - 欧洲股市周四下跌，因欧洲央行总裁德拉吉的讲话令欧元维持升势，欧元兑美元触及三年新高。

欧元区STOXX指数下跌0.4%，盘中触及一周低位，此前欧元在德拉吉讲话后急升。德拉吉重申了欧洲央行不设定特定汇率目标的政策。泛欧STOXX 600指数也触及一周低位。

“欧元突破1.25美元，为逾三年来首次，此前欧洲央行看似对欧元近期升值比许多市场参与人士预计地更加宽心，”ETX Capital分析师Neil Wilson称。

自美国财长努钦周三表示弱势美元对美国贸易有利后，投资者更加急切等待德拉吉针对欧元发表讲话，此前欧洲央行决定维持利率和前瞻指引不变。

强势欧元通常会损害欧洲出口商利益，他们的产品相比汇率低的竞争对手产品的竞争力会降低。在各国股指中，出口股权重较大的德国股指DAX指数跌幅最大，下跌0.87%。

大部分欧元区板块走低，但在货币政策收紧环境中将得益的银行股涨1.2%，至2015年8月以来最高。

涨跌幅度较大的个股中，瑞士软件公司Temenos放量暴涨18%，创股价新高。路透在调查该股出现此走势原因，通常有并购臆测时股价会大幅波动。

英股富时指数收低0.36%，法股CAC-40指数收低0.25%。(完) (编译 刘静；审校 李军)