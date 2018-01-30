欧洲股市：录得11月初以来最大单日跌幅，受景气类股拖累

* STOXX 600指数下跌0.9%

* 分拆网络资产的提议提振Telecom Italia股价

* 斯沃琪发布业绩后上涨

路透伦敦1月30日 - 欧洲股市周二收盘下跌，因全球市场转变成规避风险模式，矿业和金融等景气类股跌幅最大。

STOXX 600指数收跌0.9%，录得11月初以来最大单日跌幅。

“今天更多是暂时性的下跌，不是股市基本面发生改变，有一些技术指标显示股市很自满，今天的走势可能让这种状态有所缓解，”摩根大通股市策略师Prabhav Bhadani称。

今年迄今领涨的景气类股今日跌幅最大，因投资者在强劲上涨后锁定利润。

高盛分析师称，市场修正的可能性越来越大，因新年股市“融涨”，扶助标普500和明晟全球指数创下时间跨度最长的调整幅度不超过5%时期。

矿业股和金融股带来的拖累最大，防御型股票跑赢。

基本资源类股急挫1.6%，为跌幅最大板块，因美元走高导致金属价格急挫。

欧洲银行股下跌1.3%，金融股走低0.8%。

瑞士斯沃琪(Swatch)上涨5.1%，此前发布令人振幅的业绩。2017年公司利润增长28%，预计今年将有“非常正面的”增长。

除了业绩驱动股价外，Telecom Italia升1.2%，因消息人士称，公司提议分拆网络资产。

英股富时指数收跌1.09%，德股DAX指数收跌0.95%，法股CAC-40指数下跌0.87%。(完) (编译 刘静；审校 母红)