欧洲股市：收高逾2%，从七日连跌中反弹

* 泛欧STOXX 600指数收高2.1%

* 该指数今年迄今仍跌逾2%

* 市场反弹，波动性回落

路透米兰/伦敦2月7日 - 欧洲股市周三大幅反弹，结束七日连跌，因投资人趁美股回升和波动性降低之机，将焦点又放回到一些令人鼓舞的企业业绩。

今日欧股所有板块全线走强，扶助泛欧STOXX 600指数收高2.1%。

今日升幅为去年4月马克龙当选法国总统以来最大。周二该指数录得2016年英退公投以来表现最差的一天。

不过，在全球股市暴跌后，今年迄今泛欧STOXX 600指数仍跌逾2%。欧股波动性指数回落近30%，至21.4，周二曾创下历来最大升幅。

但交易商表示，不排除市场出现进一步动荡的可能性，波动性仍高。

“目前判断这波颓势可能已经结束还为时过早，”CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson称。

瑞典工业技术公司Hexagon公布第四季核心盈利优于分析师预估后，股价暴涨10.8%。

挪威石油公司Statoil升4.6%，该公司称将增加派息，此前其公布的第四季盈利胜预期，受油价走强扶助。

英股富时指数收高1.93%，德股DAX指数上扬1.6%，法股CAC-40指数收涨1.82%。(完) (编译 李军；审校 母红)