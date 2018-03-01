欧洲股市：跌至两周低位，因家乐福和WPP业绩令人失望

* 泛欧STOXX 600指数下跌1.4%

* 家乐福和WPP发布业绩后下跌

路透伦敦3月1日 - 欧洲股市周四下跌，因零售商家乐福和广告商WPP等一批企业发布不佳业绩，打击了市场情绪，对收紧货币政策的普遍不安情绪也延续至3月。

泛欧STOXX 600指数下跌1.4%，至两周低位，德国DAX指数大跌1.97%，英股富时指数收低0.78%，受脱欧不确定性忧虑拖累。

业绩基本上是市场焦点，法国超市运营商家乐福急挫6%，此前该集团减少派息，发布谨慎的2018年盈利预估。

许多零售商面对亚马逊的走强处境艰难，需要适应科技优先的新环境。

“看到亚马逊等企业市场份额增加...就会知道有些企业业绩会疲弱，”Vertex Capital Group高级分析师Jasper Reimers称。

“整体上看，欧洲的业绩期肯定是不错的。”

广告商WPP股价急挫8.2%，此前公司称，将简化结构，因消费品公司减少了广告支出，令其录得金融危机以来的最差业绩表现。

股市整体上仍受到公债收益率走高、通胀上升和美国利率可能升高的拖累。

周二，美国联邦储备理事会(FED/美联储)新任主席鲍威尔就美国经济力道发表鹰派基调讲话，重燃了这些忧虑。

鲍威尔周四称，美国经济没有显现出过热的迹象。他的讲话扶助美股缩减盘初跌幅，但对欧洲股市没有产生影响。

法股CAC-40指数下滑1.09%。(完) (编译 刘静；审校 李军)