欧洲股市：跌至六个月低位，受贸易紧张关系拖累

* STOXX 600指数下跌2.1%，德国DAX指数下跌2.3%

* 钢铁股走低，此前美国总统特朗普宣布对进口钢铝征税

* 市场遭抛售，意大利和德国将进行关键投票

路透米兰/伦敦3月2日 - 欧洲股市周五跌至六个月低位，此前美国总统特朗普称，美国将对进口钢铝征收关税，引发对全球贸易战的担忧。

贸易战忧虑导致欧股遭抛售，出口股权重较大的德国DAX指数受创尤为严重，下跌2.3%至六个月低位。

泛欧STOXX 600指数下跌2.1%，跌穿2月初全球股市遭抛售时触及的低位，亦挫至六个月低位。

特朗普称，将于下周正式宣布对进口钢征收25%关税，进口铝征收10%关税，引发市场担忧中国、欧洲和邻国加拿大等主要贸易伙伴国将会采取报复性举措。

“让市场感到不安的并不仅仅是这一举措将会产生的经济影响，更多的是其所展现出的咄咄逼人的态势，以及触发广泛贸易战的可能性，而，”JCI Capital基金经理Alessandro Balsotti称。他指出钢铝仅占美国进口的2%。

所有板块均下跌。汽车股下跌2.3%，意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒汽车急挫近6%，因担心美国此举可能增加原材料成本。

钢铝股也整体走低，安赛乐米塔尔、Salzgitter和海德鲁跌幅介乎0.9-5.2%之间。

STOXX指数本周下跌3.7%。周日意大利和德国将发生风险事件，可能引发对欧洲政治前景新的不安情绪，与此同时，英国与欧盟的脱欧谈判仍在继续。

英股富时指数收跌1.47%，德股DAX指数收跌2.27%，法股CAC-40指数下滑2.39%。(完) (编译 刘静；审校 母红)