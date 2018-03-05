欧洲股市：上涨，但意大利选民支持反建制政党限制涨幅

* STOXX 600指数上涨1%

* 意大利FTSE MIB指数下跌0.4%

* 意大利银行股录得一年来最差单日表现

* 特朗普的进口税威胁拖累汽车股走低

* 德国DAX指数上涨，此前社民党支持组建执政联盟

路透米兰3月5日 - 欧洲股市周一回升，但受制于意大利股市下跌，因周末的意大利大选产生悬峙议会，反建制的党派支持率飙升。欧洲股市上周触及六个月低位，因担心美国征收新关税会引发贸易战。

STOXX 600指数开盘下跌，之后回到平盘之上，随着美股逆转稍早跌势，欧股扩大升幅。STOXX指数收盘上涨1%，报370.87点。

意大利FTSE MIB蓝筹股指数下跌0.4%，至11月以来低位，主要受累于银行股走低。

周日的选举产生一个悬峙议会，选民摒弃传统党派，纷纷支持反建制和极右团体，使意大利面临持续的政治不稳定。

“我们预计选举后会经历一个很长的谈判期，可能会导致意大利资产的波动性增加，”UBS WM Italy首席信息官Matteo Ramenghi称。

意大利银行股下跌2.6%，至近两个月低位。意大利银行股成为政治风险的风向标，因意大利银行持有大量政府公债。

与意大利政局形成鲜明对比的是，德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫除。

德国DAX指数上涨1.5%，这被看做是对欧洲经济复苏有信心，帮助限制了对意大利政局的担忧。

美国总统特朗普周六称，如果欧盟对他的钢铝关税计划进行报复，将对欧洲汽车制造商征收进口税。德国汽车制造商宝马和戴姆勒分别下跌0.6%和0.1%。

英股富时指数收高0.65%，法股CAC-40指数收升0.6%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)