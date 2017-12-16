欧股受H&M拖累收跌 银行股重挫

路透米兰/伦敦12月15日 - 欧洲股市周五走低，受累于权重的银行股走低，且时尚品牌H&M (HMb.ST)公布令人失望的营收数据后，零售股重挫。

泛欧绩优股STOXX 600指数跌0.2%，本周下跌0.3%，因政治风险忧虑再度浮现，引发获利了结，且抵消了对区内经济复苏的持续乐观情绪。

根据EPFR的周度数据，对明年意大利举行全国大选的担忧重创欧洲股票基金，基金赎回创逾一年最高水平。

H&M暴跌13%，领跌STOXX指数成份股，之前这家全球第二大时尚零售商报告，季度营收意外下滑，因店铺客流量减少。

该股触及2009年4月以来最低，创16年来最大单日跌幅。

银行股继续承压，昨日欧洲央行和英国央行保持利率不变。法国兴业银行(SOGN.PA)、汇丰控股(HSBA.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)下跌0.6-1.9%不等。

意大利银行股.FTIT8300收在六个月低位，因继续担忧银行坏账，以及该国明年大选可能出现悬峙议会的前景。

德国电信(DTEGn.DE)跌0.7%，之前该公司同意收购瑞典电信营运商Tele2(TEL2b.ST)的荷兰业务，并与其本地营运商合并。Tele2上涨1.6%。

英股富时指数.FTSE收高0.57%，德股DAX指数.GDAXI收涨0.27%，法股CAC-40指数.FCHI下跌0.15%。(完)