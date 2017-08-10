欧股跌至四个月低位 受景气类股下挫和除息拖累

路透伦敦8月10日 - 欧洲股市周四跌至3月底以来最低水平，因景气类股下挫，且一些大型公司除息所带来的影响超过了部分企业发布乐观业绩报告。

泛欧STOXX 600指数收跌1%，报376.05点，盘中触及3月28日以来最低的375.42点，因基本资源股.SXPP和银行股.SX7P下跌。

欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E下跌1.1%。

英股富时100指数.FTSE下挫1.4%，因大型股英美资源集团 (AAL.L)、英国电信(BT)(BT.L)、力拓(RIO.L)和莱斯银行集团(LLOY.L)在除息后下跌。德国DAX指数.GDAXI回落1.2%。法股CAC指数.FCHI收跌0.59%。

美朝政治紧张局势升温在周三打击了全球风险资产，但企业业绩重新成为市场焦点。

包括荷兰全球保险集团(AEGON)和软饮料瓶装商Coca Cola HBC (CCH.L)在内的企业发布业绩后上涨，分别攀升5.3%和9.2%。

但第二季业绩给人力资源公司Adecco(ADEN.S)、化学公司Lanxess(LXSG.DE)和消费者集团汉高(HNKG_p.DE)股价施压，这些股票在今日跌幅居前。

根据汤森路透数据，截至目前，80%的MSCI明晟欧元区市场指数成份股公司发布了业绩，其中逾60%达到或者超过分析师预估。

金融、能源和材料类股业绩超预期的企业最多，工业股业绩不及预期的最多。

比利时生物科技公司Galapagos (GLPG.AS)在STOXX指数成份股中涨幅最大，急升8%，此前该公司治疗肺部纤维化药物的中期试验获得成功。(完)