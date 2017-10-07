欧股连升第四周 对经济复苏信心盖过对加泰罗尼亚危机的担忧

路透米兰10月6日 - 欧洲股市周五收低，但本周连续第四周周线上扬，因对本地区经济复苏的信心，盖过了对加泰罗尼亚危机的忧虑，后者的影响仅局限于西班牙股市。

西班牙IBEX指数本周挫1.9%，上个周末在西班牙富裕的加泰罗尼亚地区进行了非法的独立公投，该地区选民绝大多数投票支持独立。泛欧STOXX 600指数今日下跌0.4%，但本周升0.3%。

EPFR Global数据显示，过去一周，西班牙股票基金赎回达到近三年来最高水平，因投资者对马德里和加泰罗尼亚之间的对抗变得警惕。

但流入欧洲股市的资金连续三周超过10亿美元，因该地区仍保持经济复苏势头，EPFR还表示。

瑞信国际财富管理首席投资官Michael O‘Sullivan称，他预计不用因为西班牙事件调整投资策略。

意大利银行股仍然受累于欧洲央行要求银行为新增坏账拨备更多资金的计划。Credito Valtellinese (PCVI.MI)、BPER (EMII.MI)和UBI (UBI.MI)跌幅均超过3%。

德国DAX指数下滑0.1%。稍早，该指数创纪录新高，受助于工业订单数据强劲。

欧元走软支撑了出口商股为权重股的德国股指，以及欧元区绩优股STOXX指数，后者连续第六日上涨，守在接近五个月高位。

英股富时FTSE指数涨0.2%，此前英国首相特雷莎梅称，她将继续担任领导以保持英国进入脱欧谈判关键时期的稳定。

法股CAC-40指数收跌0.36%。(完