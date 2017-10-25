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欧股呈回调模式 因企业业绩好坏不一
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2017年10月25日 / 晚上11点32分 / 更新于 7 小时前

欧股呈回调模式 因企业业绩好坏不一

1 分钟阅读

路透米兰/伦敦10月25日 - 欧洲股市周三收盘跌至近四周低位，一批企业发布好坏不一的业绩，促使投资者在欧洲央行决定货币政策前一天获利回吐。

制药业巨擘葛兰素史克(GSK.L)跌幅较大，因有关消费者健康业务并购的言论引发对派息的担心，抵消了强劲业绩带来的影响。

“投资者仍聚焦派息的安全性，”Leerink分析师Seamus Fernandez称。

葛兰素史克股价急挫5.5%，医疗保健股成为跌幅第二大类股，拖累泛欧STOXX 600指数下跌0.6%，报387.13点，为9月底以来最低水平。

股市下跌，尽管经济数据保持强劲。强劲的经济数据，以及企业利润稳固增长是驱动今年股市升势的主要动力。

一些基金经理预计尽管全球宏观经济形势仍利多，但股市将进行回调。

“回调是可能的，但大趋势不会改变，”Anthilia Capital首席投资官Andrea Cuturi称。

“基本面仍支撑股市，”Cuturi称，“但我们认为未来两个月，回调的可能性很高，我们进入了一年中投资者更倾向守住收益的时期，有很多可能激发获利回吐的催化剂。”

周三发布的业绩好坏不一。

奢侈品公司开云集团(Kering)(PRTP.PA)激升8.8%，此前旗下品牌Gucci报告业绩再次好于预期，提振同业LVMH集团(LVMH.PA)股价也上涨1.3%。

截至目前，公司业绩有些不尽人意，根据汤森路透数据，报告业绩好于预期的公司数量少于平均水平。

汤森路透数据显示，STOXX 600指数成份股本季整体利润可能同比增长3.4%，剔除能源股后，利润同比持平。

英股富时100指数收跌1.05%，德股DAX指数收挫0.46%，法股CAC-40指数收跌0.37%。(完)　　

编译 刘静；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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