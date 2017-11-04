FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
欧股上涨 但Altice和Socgen下跌限制升幅
频道
专题
特朗普抵达日本开启12天访亚之行 就朝鲜问题发表强硬言论
半岛局势
特朗普抵达日本开启12天访亚之行 就朝鲜问题发表强硬言论
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月4日 / 凌晨3点29分 / 2 天前

欧股上涨 但Altice和Socgen下跌限制升幅

2 分钟阅读

路透伦敦11月3日 - 欧洲股市周五攀升，英国和德国股市创新高，但法国兴业银行(SOGN.PA)和荷兰电信集团Altice(ATCA.AS)下跌重压同类股票，限制了股指升幅。

泛欧STOXX 600指数涨0.3%，连续第二周上涨，德国GermanyDAX.GDAXI创新高，今日涨0.3%。

英股富时100指数.FTSE继上日受英国逾10年来首次升息带动上涨后再升0.1%，创纪录新高。

在业绩发布方面，周五仍是繁忙的一天，市场焦点放在银行股上。法国兴业银行急挫4.1%，此前该银行报告第三季业绩，投资银行业务利润急挫15%。

西班牙IBEX指数.IBEX是少数收盘下跌的股指之一，跌幅达1%，因西班牙银行股跌幅惨重。Banco Sabadell(SABE.MC)和西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)分别下挫2.7%和1.9%。

电信公司Altice在所有欧股中跌幅最大，急挫22.6%，因投资者对公司收复法国市场份额的能力感到不安。

法航荷航(AIRF.PA)大跌7.5%，因担心其成本削减目标。

汉莎(LHAG.DE)下跌0.2%，IAG(ICAG.L)走低1.5%，easyJet(EZJ.L)挫1.2%。

好消息方面，法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)上涨3.9%，领涨欧洲汽车类股.SXAP，此前法国政府将在该公司的持股减少至15%。

英股富时指数.FTSE收高0.07%，德股DAX指数.GDAXI涨0.28%；法股CAC-40指数.FCHI涨0.14%。(完)　　

编译 刘静；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below