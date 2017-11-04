欧股上涨 但Altice和Socgen下跌限制升幅

路透伦敦11月3日 - 欧洲股市周五攀升，英国和德国股市创新高，但法国兴业银行(SOGN.PA)和荷兰电信集团Altice(ATCA.AS)下跌重压同类股票，限制了股指升幅。

泛欧STOXX 600指数涨0.3%，连续第二周上涨，德国GermanyDAX.GDAXI创新高，今日涨0.3%。

英股富时100指数.FTSE继上日受英国逾10年来首次升息带动上涨后再升0.1%，创纪录新高。

在业绩发布方面，周五仍是繁忙的一天，市场焦点放在银行股上。法国兴业银行急挫4.1%，此前该银行报告第三季业绩，投资银行业务利润急挫15%。

西班牙IBEX指数.IBEX是少数收盘下跌的股指之一，跌幅达1%，因西班牙银行股跌幅惨重。Banco Sabadell(SABE.MC)和西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)分别下挫2.7%和1.9%。

电信公司Altice在所有欧股中跌幅最大，急挫22.6%，因投资者对公司收复法国市场份额的能力感到不安。

法航荷航(AIRF.PA)大跌7.5%，因担心其成本削减目标。

汉莎(LHAG.DE)下跌0.2%，IAG(ICAG.L)走低1.5%，easyJet(EZJ.L)挫1.2%。

好消息方面，法国汽车制造商雷诺(RENA.PA)上涨3.9%，领涨欧洲汽车类股.SXAP，此前法国政府将在该公司的持股减少至15%。

英股富时指数.FTSE收高0.07%，德股DAX指数.GDAXI涨0.28%；法股CAC-40指数.FCHI涨0.14%。(完)