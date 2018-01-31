欧股受获利了结影响收低 但本月表现强劲

路透伦敦/米兰1月31日 - 欧洲股市周三下跌，因投资者在本月股市强劲上涨后锁定利润，一些大型公司业绩也拖累股市表现。

STOXX 600指数下跌0.2%，收于逾三周最低水平，为连续第三日走低。

但泛欧指数本月升2.1%，因对业绩和经济增长的乐观情绪盖过了近期债市的不安情绪，以及对欧元上升的担忧。

“我们的印象是投资者寻找喘息的机会，锁定一些利润，”Saxo Banque Paris销售负责人Andrea Tueni称。

业绩是周三的主线，投资者在股价估值高涨的环境里对弱于预期的业绩特别没有耐心。

电信设备制造商爱立信(ERICb.ST)急挫9.2%，此前公司报告亏损幅度大于预期，称中国市场可能会继续下跌。

服装零售商H&M(HMb.ST)走低10.6%，此前公司报告第四季利润和利润率均下跌，称2018年开店数量将少得多。

家用电器制造商伊莱克斯(ELUXb.ST)增长6.9%，此前公司报告第四季利润增长大于预期。

根据汤森路透数据，预计第四季STOXX 600成份股利润按年增长11.9%。

英股富时指数.FTSE收跌0.72%，德股DAX指数.GDAXI收跌0.06%，法股CAC-40指数.FCHI上涨0.15%。(完)