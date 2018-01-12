欧股小幅收高 购并活动带动相关企业股价大幅波动

路透米兰/伦敦1月12日 - 欧洲股市周五小幅收高，购并活动带动相关企业股价大幅波动，英国工程公司GKN(GKN.L)跳升，此前该公司拒绝了同业Melrose (MRON.L)主动提出的收购建议。

GKN暴涨逾26%，及汽车股.SXAP走强，引领欧股全面上涨，扶助泛欧STOXX 600指数收高0.3%，该指数之前连跌两日。

尽管STOXX 600指数本周升0.3%，为连续第二周上涨，但远低于今年首周2%的升幅，因欧元上扬和对欧洲央行可能较预期提前缩减刺激措施的预期令新年攻势降温。

党内消息人士称，经过彻夜谈判，德国总理默克尔领导的保守阵营和社会民主党(SPD)周五同意正式的执政联盟谈判计划，使得该国持续数月的政治不确定性结束更有希望。消息带动欧元上扬，限制了股市的升幅，但对其他方面的影响不大。

STOXX 600指数仍接近两年半高位，因经济数据强劲带动资金不断流入欧洲股市。

“欧洲股票基金录得连续的周度资金流入，为10月底来首见，因投资人对部分不错的欧洲经济成长预估作出反应。”EPFR研究部董事Cameron Brandt在报告中指出。

法国奢侈品集团Kering (PRTP.PA)一度创新高，此前该公司宣布计划将旗下德国运动品牌Puma(PUMG.DE)分拆给股东，以更专注于高端品牌。

Puma大跌近6%，Kering上涨0.1%。

德国DAX指数.GDAXI收高0.32%，英股富时100指数.FTSE收高0.2%，法国股市CAC 40指数.FCHI升0.52%。(完)