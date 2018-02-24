欧股小涨但本周持平 欧洲进入季报高峰期

路透米兰/伦敦2月23日 - 欧洲股市周五在震荡交易中收盘小涨，投资者消化一波企业业绩，其中苏格兰皇家银行和Valeo的财报令人失望。但本周股市小涨。

STOXX 600指数收高0.23%，报381.22点，本周涨0.16%，为2月初市场出现调整以来的连续第二周上涨。

“STOXX本周有望收平盘，因市场企稳，波动平息下来...”IG just首席市场分析师Chris Beauchamp在收盘前称。

“虽然周线没有出现大的上涨，但也成功避免了重大抛售，这是一个令人鼓舞的发展情况，对下周而言显然是个好兆头。”

苏格兰皇家银行(RBS.L)下跌4.8%，此前报告2007年来首次实现年度盈利。交易员称，基本业绩弱于预期，且未提供违规出售有毒抵押贷款支持证券(MBS)与美国司法部达成和解的最新进展打压股价。

法国汽车配件制造商Valeo(VLOF.PA)急挫11%至六个月低位，成为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。公司下半年利润下滑，因利率和原材料价格带来不利影响，瑞银下调该股目标价位。

电信股得到提振，因英国电信(BT.L)上涨5%，此前英国电信监管机构OFCOM上调了该公司向使用其高速宽带服务的竞争对手收取费用的上限。

德股DAX指数.GDAXI收高0.18%；英国富时100指数.FTSE收低0.11%，法股CAC-40指数.FCHI收涨0.15%。(完)