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欧股随着业绩期的展开小涨 西班牙股市反弹
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2017年10月30日 / 晚上11点32分 / 更新于 11 小时前

欧股随着业绩期的展开小涨 西班牙股市反弹

1 分钟阅读

路透10月30日 - 西班牙股市周一反弹，周日西班牙民众举行游行示威，支持国家统一，缓解了对加泰罗尼亚独立的忧虑，且一项民调显示，反对该地区独立的政党支持率领先。

西班牙IBEX指数急升2.4%，跑赢泛欧绩优股STOXX 600指数0.1%的涨幅，银行股Caixabank和Banco de Sabadell(SABE.MC)领涨，涨幅均超过4%。

Makor Capital Markets的策略师Stephane Barbier de la Serre告诉路透，有明确的迹象显示，投资者相信加泰罗尼亚危机将会得到解决。

但他表示，西班牙股市的表现仍在一定程度上滞后于欧洲其他股市，追涨的过程可能不会一帆风顺，且将在未来几周在市场引发一定的波动。

欧洲科技股跟随全球科技股上涨，因美国科技巨擘的业绩稳健，且苹果iPhone X的预订需求强劲。

欧洲iPhone供应商STMicro(STM.PA)、Dialog Semi(DLGS.DE)和AMS(AMS.S)分别攀升2.3%、5.6%和4.8%。

英国股市，汇丰控股(HSBA.L)跌1.5%，尽管该行报告季度获利翻五番，因为券商Investec维持对该股的卖出评级。

更多欧洲的银行将在本周稍后公布季报，其中包括法国巴黎银行(BNPP.PA)、瑞士信贷(CSGN.S)和法国兴业银行(SOGN.PA)。

英股富时指数收跌0.23%，德股DAX指数小涨0.09%；法股CAC-40指数微跌0.01%。(完)　　

编译 母红; 审校 刘静

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