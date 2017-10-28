欧股创五个月新高 西班牙股市受加泰罗尼亚宣布独立拖累下跌

路透伦敦/米兰10月27日 - 欧洲股市周五创五个月新高，但西班牙股市下跌，此前加泰罗尼亚议会宣布独立。

西班牙IBEX指数下跌1.5%，为表现最差主要股指，IBEX银行股指数急挫2.4%。

西班牙股市下跌，此前西班牙中央政府准备对加泰罗尼亚实施直接管辖，该地区宣布独立看似是一个徒劳的举措，但双方的行动令西班牙政治危机进入一个新的、并可能是危险的水平。

“我们已经看到西班牙因危机影响下调今年的增长预估，随着双方都走向极端，对投资者来说可能会经历动荡，”ETX Capital资深市场分析师Neil Wilson称。

欧洲股市普遍表现较好，泛欧STOXX 600指数收高0.6%，欧元区STOXX 50指数录得第九周周线升幅，达到2015年8月以来最高。出口权重较大的德国DAX指数涨0.6%，至纪录高位。

周四，欧洲央行在实施宽松货币政策多年后，向收紧货币政策迈出了一步，但该行承诺还将在未来数年继续保持对经济的刺激，甚至保留逆转举措的可能性。

大众汽车(VOWG_p.DE)大涨4.5%，提振德国DAX股指，此前公司发布业绩，Jefferies分析师称，业绩“全面强劲”。

全球最大私人银行瑞银(UBSG.S)最多涨2%，此前报告第三季净利润增长14%，但对2017年余下时间的前景保持谨慎，称因政治和货币政策的不确定性。

该股尾盘缩减涨幅，全日升0.8%。

科技股涨1.2%，至2002年1月以来最高，此前Alphabet、微软和亚马逊发布乐观业绩。

数字安全公司Gemalto(GTO.AS)跳升8.3%，公司在过去一年发布四次利润预警后公布良好的季度业绩。

英股富时指数收涨0.25%，法股CAC-40指数收高0.71%。(完)