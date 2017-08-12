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2017年8月12日 / 下午1点53分 / 2 天前

欧股本周表现为今年以来最差 受地缘政治忧虑拖累

路透新闻部

2 分钟阅读

路透伦敦8月11日 - 欧洲股市周五连续第三日下跌，因权重基本资源类股遭抛售，本周为今年以来表现最糟糕的一周，受美朝之间紧张局势的拖累。

波动指数跳升，泛欧 STOXX 600指数下跌1.1%，本周下跌2.8%，为2016年11月初以来表现最差的一周。

欧元区股指和蓝筹股指数.STOXX50E也下跌0.9%，矿商股占比较大的英股富时FTSE指数.FTSE下跌1.1%。德国DAX指数.GDAXI微幅下跌0.24点，法股CAC指数.FCHI收跌1.06%。

美国和朝鲜之间的对峙导致股市下跌，两国之间的口水战加剧。

“投资者预期市场需要有一些修正，”DNB欧洲股市策略师Paul Harper称。

“某种程度上来说，他们期待一些调整，且正在寻找催化剂，但如果投资者已经为这个事件调整好了头寸，那就需要更多的刺激因素，才能出现大幅的调整，因为有些人会低吸买入。”

欧洲股市主要的恐慌指数VSTOXX跳升至近四个月高位，但仍接近历史上最低迷时期水平。

周五，基本资源类股急挫2.6%，至一个月低位，因金属价格下挫。

安赛乐米塔尔(MT.AS)、力拓(RIO.L)、嘉能可(GLEN.L)、安托法加斯塔矿业(ANTO.L)、英美资源集团(AAL.L)和必和必拓(BLT.L)跌幅介乎2.3-4.5%。

油价下跌给油气股带来拖累，该类股跌1%，Tullow Oil(TLW.L)跌幅最大。

金融股也下跌1.6%，本周跌幅为九个月来最大。(完)

编译 刘静；审校 利棣儿

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