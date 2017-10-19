欧股受购并交易带动小涨 投资人关注企业业绩表现

路透米兰10月18日 - 欧洲股市周三受购并交易带动小涨，市场焦点转至接踵而至的企业第三季业绩表现。
西班牙收费公路运营商Abertis急升至纪录高位，此前德国建筑商Hochtief提出以201亿欧元竞购，超过竞争对手意大利Atlantia (ATL.MI)的报价。
Abertis (ABE.MC)大涨7%，在泛欧STOXX 600指数成份股中领涨，并扶助该指数收高0.3%，接近四个月高位。
Abertis大涨也力保西班牙股指IBEX.IBEX不失，盖过了对加泰罗尼亚危机担忧的影响。
全球最大的电缆生产商Prysmian (PRY.MI)跳升达3.5%，至纪录新高，因有关美国同业General Cable (BGC.N)可能提出收购的传闻甚嚣尘上。
业绩消息也受关注，业绩未能达到预期的企业个股股价承压。
泛欧STOXX 600指数成份股中跌幅较大的包括芬兰电信商Elisa(ELISA.HE)和Zalando (ZALG.DE)，两家公司在公布令人失望的业绩后分别下挫5.4%和3.8%。
根据汤森路透I/B/E/S预估，欧洲企业第三季盈利预计同比增加4.5%，不计入能源业，增幅则为1.3%。
英股富时100指数.FTSE收高0.36%，德股DAX指数.GDAXI上扬0.37%，法股CAC-40指数.FCHI收高0.42%。(完)
编译 李军; 审校 利棣儿