焦点：监管部门要求提高资本缓冲 欧元区银行成本或水涨船高

路透布鲁塞尔11月22日 - 欧元区监管部门周三称，将对欧元区多数大型银行施加约束性目标，强制要求他们在最多四年内增加资本缓冲，这一举措可能令银行的融资成本上升。

2017年11月14日，面值20欧元的多张欧元纸币。REUTERS/Benoit Tessier

为达到他们的目标，银行发行的易于减计的债券数量也必须达到最低限度；同时按照英国法律发行的债券在英退后可能也需以新资本进行替换。这两个条件预计都会进一步提高银行成本。

欧盟单一处理委员会(SRB)称，将首次对欧元区“多数大型银行和综合性银行集团设定约束性目标”。SRB称，达标时间最长为四年，证实路透周二的报导。该机构负责决定银行的资本缓冲，并有权处置倒闭的银行。

根据旨在减少纳税人在银行业危机中所付代价的新规定，去年以来欧元区银行已被建议要发行足够数量的可减计债务，以在银行万一倒闭时吸收损失。现在对于一些银行来说，这些建议将具有约束性。

SRB没有披露将须遵守上述约束性要求的银行名称及数量，但一名消息人士对路透称，这一决定涉及35-40家银行。

官员称，对每家银行所要增加的资本规模将在未来几周和几个月内确定。

但SRB预计，调查的76家银行资本缺口在1,170亿欧元(1,370亿美元)。去年该委员会称缺口在1,120亿欧元，但调查的样本不同。

欧盟银行业管理局(EBA)认为133家银行资本缺口在1,860-2,760亿欧元，并对市场能否消化如此庞大的发债规模发出警告。

新一波发债潮将可能迫使银行业者支付更高的利息。寻找买家也并非易事，因小型投资者的债券收益在意大利或葡萄牙银行业纾困中丧失殆尽。

一位银行高管称，一些银行达到资本要求所花费的时间要超过四年。另外一位银行高层则淡化了这项举措的影响，称此举已在普遍预期之中。

**英退担忧**

SRB监管着142家银行，但较小的银行暂时不受约束性资本目标的限制。德意志银行和法国巴黎银行等大型全球系统性银行，则已被要求在2019年前达到资本缓冲目标。

据熟悉SRB情况的人士透露，在最先被要求达到约束性目标的银行之中，有一些银行已经达到了该目标。其余银行将被给予不到四年时间，而只有那些资本缺口较大的银行才需要整四年的过渡期。

这些银行的融资成本料将增加，还因为他们将被要求发行某种债券。SRB表示，银行应至少持有12%易于冲减的债券，该条款可能要求更高的利率，因为投资者要承担更大的风险。

另一个可能令人头疼的问题是英国决定退欧，按照英国法律发行的银行债券在英国退欧后可能不再符合资本缓冲规定。

“根据SRB政策，受第三国法律管辖的债务不属于这个范围，除非发债银行能够证明未来其减记或自救将是有效的，”SRB表示。

如果不能达成英退协议，欧元区银行业者可能会发现，他们在英国登记的长期债务将不再符合银行援助的要求，从而不得不增发债券以达到资本缓冲目标。(完)