欧洲监管机构给予大型银行四年时间提高资本缓冲--消息

路透布鲁塞尔11月21日 - 消息人士周二告诉路透，欧盟监管机构决定给予欧元区大型银行四年时间来提高资本缓冲，首次为该问题设定了约束性要求，而一些银行业者可能难以实现。

根据旨在减轻银行业危机发生时纳税人负担的新规，欧元区银行业者将不得不大举发债，若银行倒闭，则需要将这些债务减计或者自救以消化亏损。

目前尚未明确资本缓冲的规模，这让银行业者有更多时间来满足规模估计在1,860-2,760亿欧元的新融资需求，对银行业来说这是一个艰巨的任务，因为2009-2013年欧元区危机期间政府为银行业提供数以千亿欧元计援助后，外界对该行业的信心下降。

但了解情况的消息人士称，欧盟监管机构目前已经为“35-40家大型银行”设定了约束性目标，但未指明涉及的银行。

这可能会迫使银行业者为其债务支付更高的利息。找到买家也并非易事，因最近几次对意大利或葡萄牙银行业的纾困，已将小投资者的债券获利化为乌有。

该消息人士并称，欧盟负责处置倒闭银行和设定资本缓冲的机构--单一处理委员会(SRB)监管着142家银行，但较小的银行将在稍后设定约束性目标。

像德意志银行、法国巴黎银行及意大利裕信银行(UniCredit)等欧盟大型银行，已被要求按照国际规定在2019年前达到资本缓冲目标。

该消息人士称，SRB决定涉及的35-40家第二梯队的银行，将最多有四年时间来达到他们的目标，相关的过渡期和目标根据每家银行情况来设定。

“有些银行已经达到了他们的目标，有些可能只需要两年的时间，有些则被给予整整的四年时间，”该消息人士称。

SRB将在周三公布其决定。SRB的一位发言人未提供决定的细节。决定可能在最后时刻出现改动。

一位银行业者称，有些银行可能需要逾四年时间来筹集所需的资本。

该监管机构还决定设定定性目标，迫使银行持有至少12%的次级债。次级债与优先债相比更易于冲减。

银行业原本希望监管机构不要设定这一额外目标，该目标会进一步增加他们的融资成本。次级债对银行而言成本更高，因为买家面临更高的风险。

不过，该目标低于欧洲银行业管理局建议的水平。该局建议把针对大型银行的该目标设定在13.5%。

该目标还低于SRB对欧元区全球系统性银行设定的目标。这些银行必须持有至少13.5%的次级债。(完)