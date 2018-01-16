欧洲央行对问题银行的监管存在缺陷--欧盟审计人员

路透1月16日 - 欧盟审计人员周二表示，欧洲央行鉴别和处理陷入危机银行的流程存在缺陷，令人不禁质疑该央行对欧元区主要银行的监管。

2007-08年全球金融危机过后，欧洲央行除了负责货币政策外，还多了一项监管欧元区19国主要银行的职责。该央行目前监管大约120家银行，这些银行持有的资产占区内银行业资产总额的逾80%。

欧盟审计人员在周二公布的一份报告中称，欧洲央行旗下监管部门--单一监管机制(SSM)拥有发现和处理单个银行所出现问题的广泛权力，但目前还没有适当的指导方针来引导其行使这些权力。

“欧洲央行的危机管理操作框架存在一些缺陷，目前出现了一些执行效率低下的迹象，”欧洲审计院(European Court of Auditors)称。

报告称，审计员们发现，欧洲央行用以识别银行业初期潜在问题以及应对危机的程序存在“缺陷”。欧洲央行称，在6月份审计结束后，审计员们提出的疑虑已经得到解决。

SSM于2014年成立，负责处理欧元区银行业者因获利偏低、市场过度拥挤以及大量不良贷款所引发挥之不去的问题。受这些问题困扰的主要是南欧银行业者。

审计员称，当某一家银行显现不良迹象时，欧洲央行需要迅速搜集信息，但央行“现场视察团队人手有限，恐难以对危机银行资产质量进行详尽分析。”

他们还表示，欧洲央行没有就如何评估新出现的风险、以及遇到危机时的权力使用问题制定适当指导，这可能导致在做重大决定时过分谨慎。

欧洲审计院报告中随附的欧洲央行回覆显示：“最新指导于2017年9月做出，已解决欧洲审计院所提出的疑虑，只是在当时的审计过程中未纳入考虑。”

审计人员还说，事实上，当一家银行被认为“正在破产或可能破产时”而触发紧急程序时，欧洲央行并没有这方面的指导准则。而欧洲央行则说，已经就此事制定了指引。

该程序去年5月时曾用于拯救西班牙的宝培拉银行(Banco Popular) POP.MC，导致宝培拉银行被迫以一欧元象征性价格出售给对手桑坦德银行。储户及纳税人在此程序中受到保护，但债券持有者的投资付诸流水，目前在与欧盟监管机构打官司。

欧洲审计院也是欧盟机构之一，它表示欧洲央行并未授予该院官员取得相关文件的全部权限，因此其审计范围及有效性有所局限。

欧洲央行称一直完全配合审计机构提供了“为数可观的文件与解释”，但欧央表示有部分信息无法与ECA共享。

2016年11月公布的一份报告中，欧洲审计院称欧洲央行在行使监督权力时，以同一批工作人员来执行货币及监督职能，欧洲审计院称这种做法恐怕有利益冲突之嫌。(完)