独家：欧盟认为西班牙宝培拉银行危机解决模式或可用在意大利

路透布鲁塞尔/罗马6月7日 - 欧盟高层官员周三说，欧盟监管当局相信其救助西班牙宝培拉银行(Banco Popular)POP.MC的案例，已使得欧盟更有把握去介入意大利两家最弱银行的问题。不过，预计欧盟恐怕较难以相同模式比照办理。

欧盟监管当局安排了西班牙最大银行--桑坦德银行(SAN.MC)接手宝培拉银行，不过后者股东以及次顺位债权人的投资被一笔勾销--但金融市场欢迎此种做法，将其视为当其他欧盟银行出现危机时的解决模板。

意大利正为解决两家地区银行的危机而焦头烂额。根据这位拒绝具名的欧盟官员，意大利两家地区性银行--Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca的资本情况比宝培拉更弱。

该官员还说，这两家银行甚至没有像桑坦德银行那种愿意驰援的买家。

这两家银行资本短缺总计64亿欧元(72亿美元)。由于缺少买家，监管部门可能会清算这两家银行，并让优先债权人和大储户背负损失，而宝培拉银行则避免了这种局面。

该官员表示，意大利政府反对这种解决方案，将研究各种可替代方案。

如果优先债权人在意大利遭遇损失，金融市场可能也会做出不好的反应。这两家银行未予置评。

这位欧盟官员表示，宝培拉银行的解决方案“相对成功”，从原则上来说可能会为清算威尼托的这两家银行增添理由。

“(宝培拉银行的)解决方案并未让市场做出负面反应，因为有一家稳健的银行介入，”该官员并称，同时指出普通股东和次级债券持有人的损失有限。

“在意大利，很难找到买家，而且这两家(威尼托)银行目前的偿付能力更糟。宝培拉银行是因为流动性问题而濒临破产，而非偿付能力。”

第二位熟悉这两家银行情况的消息人士称，意大利不可能有很长时间来解决不断恶化的危机。

“时间拖得越久，成功的机率越低，”这位消息人士称。“西班牙已经给我们上了很好的一课--在几天内解决，符合欧洲央行规定，而且有一家团结一致的银行介入。”(完)