焦点：2018年欧元区公债净供给料转正 欧洲央行量化宽松时期首见

路透伦敦12月7日 - 明年欧元区政府发债料将高于欧洲央行买债规模，这将是欧洲央行推出宽松刺激以来首见。

资料图片：2014年4月，多种面额的欧元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

欧洲央行2015年推出货币刺激措施，成功压低借款成本，随着央行开始渐进撤回超宽松措施，明年1月起欧洲央行的每月资产购买规模将腰斩至300亿欧元，并持续九个月。

欧洲央行仍将吸纳欧元区债券的新供给，欧洲央行买债措施的整体巨额存量也仍将是阻止债券收益率过度上升的强大力量。

但随着欧元区量化宽松进入第四年，分析师预期，欧洲央行在欧元债市的巨大影响力将开始出现减弱迹象。

根据一些估算数字，过去三年来，受到欧洲央行资产购买措施影响，扣除央行买债后的欧元区债券净发行量缩减多达4,000亿欧元。这已造成债券稀缺现象，许多债券收益率因而跌至负值。

“今年欧洲央行买债远大于净发行额，明年欧洲央行买债大概在净发行额附近，”摩根大通资产管理固定收益投资组合经理Seamus Mac Gorain表示。

荷兰银行预估，净发行量将会呈现正数，此为欧洲央行开始量化宽松前以来首见。

其估计明年经调整后债券净供应最终将为30亿欧元，今年为少3,000亿欧元左右。

就连那些认为欧洲央行需求将超过新供应的银行业者，也认为不对称的情形将会迅速收缩。

德国中央合作银行(DZ Bank)表示，若新的净购买在2018底、2019年初附近中止，经欧洲央行购债调整后的净发行量将为负630亿欧元，而之前一年则为负4,070亿欧元。

“2018年欧元区公债市场将会获得极为良好的支撑，因欧洲央行几乎要吸纳所有的新债发行，”阿姆斯特丹荷兰银行资深固定收益策略师Kim Liu表示。

“这是建立在欧洲央行资产负债表存量债券基础之上的。但2018年情况还是没有2017年好。”

**分化**

债券策略师预计，在债券供应与欧洲央行购债影响方面，欧元区各地的情况将出现很大分化。

外界预期，明年法国和意大利债券供应量超过欧洲央行购买量的情况将尤为突出。

法国曾在9月表示，明年将增加债券发行量，因国家预算赤字和债券赎回量增加。

扣除赎回债券后，法国明年将净发行1,950亿欧元中长期债券，高于今年的1,850亿欧元。

“我们估计，减去欧洲央行购买量后的债券净供应量将为320亿欧元，为2014年以来首次出现正值，”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet称。

图表：扣除欧洲央行购买后的欧债供应 tmsnrt.rs/2AF2lu8

相比较而言，德国和荷兰扣除欧洲央行购买后的净供应规模预计仍为负值。

在荷兰，经济复苏以及民营资产出售所得现金流，帮助减轻了该国借贷的需求，意味着债券净供给料将连续第三年为负。

这两个“核心”欧元区国家的债市规模在逐渐缩小，也正是欧洲央行购债料将维持债券收益率在相对较低水平的一个原因。

“将我们对明年发债规模的预估，与预期的欧洲央行购债活动结合起来分析，可明显看出欧洲央行的购买资金流仍会是一大重要因素，即便其月度购债规模届时已经减半，”荷兰国家集团(ING)资深利率策略师Benjamin Schroeder称。

总的来说，鉴于经济增长更为强劲，公共财政状况更佳，整体欧元区的债务供应预计会下降。

德国商业银行、荷兰国际集团和荷兰银行预计，2018年欧元区19国发债量将下降400-750亿欧元。

图表：欧元区各国政府财政状况改善 tmsnrt.rs/2jsIqoY (完)