欧元债市：德债收益率触及近三周低位，因欧洲央行暗示延长购买资产

* 决策者普遍同意延长购债计划

* 观点向延长购债九个月靠拢-消息人士告诉路透

* 美国通胀数据进一步助涨债市升势

路透伦敦10月13日 - 德债收益率(殖利率)周五跌至近三周最低水平，此前路透的一篇报道称，欧洲央行决策者大致同意在缩减购债规模同时将购债计划延长至明年。

美国通胀数据在午后交易中进一步刺激了公债价格上涨，将收益率全线推至新低。

但欧洲的主要焦点仍在欧洲央行。

五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

分析师和经济学家的共识是，欧洲央行2.3万亿欧元购买资产计划将延长至2018年，但对于延长多久看法不一。

延长九个月将落在外界预期的高端。

“多数预期是延长六至九个月，但尽可能长时间地维持购债，以帮助减轻市场波动并巩固利率指引，是说得通的，”荷兰国际集团(ING)策略师Benjamin Schroeder说。

德国10年期公债收益率最多跌3个基点，低见0.4%。

本周该收益率下跌4个基点，势将录得9月初以来最大周度跌幅。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。

大部分欧元区公债收益率全日下跌3-6个基点。(完) (编译 刘静；审校 李军)