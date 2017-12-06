欧元债市：希腊10年期公债收益率跌至八年低位，德债收益率降至三个月低点

* 分析师称，希腊可能会在此水平返回债市

* 美国政治局势紧张将德国公债收益率推至近三个月低位

路透伦敦12月6日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周三跌至八年低位，因近期经济数据乐观，与债主达成一项协议，鼓励投资者买入希腊公债。

希腊在周末与其欧元区债主就救助计划框架下希腊需要展开的改革达成一项初步协议，为该国8月摆脱救助计划铺平道路。

“整体上，希腊的情况有所稳定，市场感觉，最糟糕的时期已经过去，”荷兰合作银行利率策略师Matthew Cairns称，“同时，市场寻找高收益，看好二线国家公债。”

希腊10年期公债收益率下跌约5个基点，至4.802%，创2009年11月以来最低。

分析师称，公债收益率下跌，可能鼓励希腊通过发行新债返回债市。

其它欧元区公债收益率大多下跌1-3个基点，受累于美国政治局势紧张，美债收益率曲线继续趋平。

德国10年期公债收益率跌至三个月低点的0.29%。

对美国税改议案进展，以及俄罗斯可能干预2016年美国大选的联邦调查的担忧，增加了市场的不确定性。

交易商称，所有这些因素在提振市场对德债和其他评级较高欧元区公债的需求。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)