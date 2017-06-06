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欧元债市：欧元区公债收益率普跌，因地缘政治紧张局势引发通胀疑虑
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2017年6月6日 / 下午4点11分 / 2 个月内

欧元债市：欧元区公债收益率普跌，因地缘政治紧张局势引发通胀疑虑

路透新闻部

1 分钟阅读

* 指标10年期德债收益率触及近六周最低

* 法国10年期公债收益率触及1月初来最低

路透伦敦6月6日 - 欧元区公债收益率周二触及数周低位，因从中东到美国的地缘政治紧张局势直指通胀将会放缓。

沙特等阿拉伯多国与卡塔尔断交打压油价，因此事可能影响石油输出国组织(OPEC)的减产努力。

油价下滑，加之对美国经济和总统特朗普雄心勃勃的减支计划的疑虑，令全球通胀前景蒙了一层阴影。

尽管欧洲央行料在周四的会议上对经济持更加乐观的看法，并可能关上出台进一步刺激举措的大门，但疲弱的通胀前景刺激对公债的需求。

“目前避险是市场的主题，”Mizuho的欧元利率策略部主管Peter Chatwell说。

英国周四举行的大选也引发了市场的普遍谨慎情绪。部分民调显示，可能出现议会中无一党占据绝对多数席位的情况。

德国10年期公债收益率跌至近六周低位0.25%，法国10年期公债收益率 1月出来首次跌至0.70%之下，使之与德债的收益率差收窄至39个基点，为近一个月最窄。

欧元区公债收益率普跌。西班牙10年期公债收益率最多跌5个基点，至1.52%，略高于四个月低位。爱尔兰10年期公债收益率触及五个月低位0.73%。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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