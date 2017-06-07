欧元债市：意大利/西班牙10年期公债利差接近债务危机以来最宽水准

* 提前大选和欧洲央行收紧政策忧虑打压意大利公债

* 意大利/西班牙公债收益率差接近2012年危机来最宽水准

路透伦敦6月7日 - 意大利与西班牙10年期公债收益率之差周三接近2011-2012年欧元区债务危机以来最宽水准，凸显意大利是欧元区最脆弱市场之一的状况。

意大利与西班牙10年期公债利差扩阔，因投资者聚焦意大利救助受困银行上缺乏进展、可能提前大选的政治风险以及欧洲央行可能政策收紧。

周三欧洲央行批准西班牙最大银行桑坦德银行以象征性的1欧元价格收购受困同业--西班牙宝培拉银行(Banco Popular)，以避免后者陷入破产境地。但在意大利，政府金援是救助两家受困银行的唯一考虑选项。

“在西班牙，银行业问题被视为是局部的，但在意大利，他们仍必须解决问题。”Jefferies首席欧洲金融分析师David Owen表示。

“而且如果意大利提前大选，且欧洲央行收紧政策，这种局面会进一步扩散。”

意大利10年期公债较可比德债利差扩阔至203个基点，为4月21日来最宽。

意大利与西班牙公债利差为74个基点，只比3月峰值低1个基点。3月峰值为2012年2月以来最高。

债市经常将评等类似的南欧国家相互比较，这些国家公债之间的利差会被用来衡量整个地区的风险情况。

意大利发行30年期公债，该国指标10年期公债收益率日内上涨4个基点，表现不及其他二线欧债。

多数其他欧元区公债收益率小涨，在彭博报导欧洲央行准备在本周政策会议上下调通胀预估后一度下跌。

德国10年期公债收益率一度降至六周低点0.25%，但在尾盘持平。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)