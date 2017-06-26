欧元债市：意大利公债收益率上升，欧盟批准该国救助两家银行

路透伦敦6月26日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一上升，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，结束了数月以来围绕意大利是否能绕过禁止政府救助银行的禁令的猜测。

意大利周日开始清算两家倒下的地方性银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)打理。

这意味着意大利的国家债务水平将上升，在该消息影响下，意大利10年期公债收益率脱离近期低点。但收益率升幅受限，因一场银行业危机或得以避免令外界如释重负。

“存在其他银行也需要国家救助的风险，但我认为既然对银行业有了解决方案，现在形势变得愈发明朗，”ING策略师Martin van Vliet表示。

周一意大利较德国公债收益率之差走阔至168个基点，脱离上周所及低点160.5，但远远低于本月创下的高点203.5。

BBVA策略师认为，如果全部170亿欧元都被动用，该国债务与GDP之比可能会增加1个百分点左右。根据欧盟数据，2016年底意大利债务与GDP之比为132.6%，在全球属于最高之列。

虽然策略师们认为，该问题不确定性的结束抵消了债务负担的加重，但他们警告称，银行业可能还有更多问题。(完) (编译 孙国玉/李春喜; 审校 张涛/艾茂林)