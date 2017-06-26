欧元债市：意大利公债收益率下滑，此前欧盟批准该国救助两家银行

* 欧盟批准意大利救助两家银行

* 但意大利政府债务可能增加多达170亿欧元

* 希腊评等获上调后，借款成本降至2009年来最低

路透伦敦6月26日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一下滑，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，支撑了受困的银行体系。

欧盟执委会此举结束了数月以来围绕意大利是否能绕过禁止政府救助银行的禁令的猜测。

意大利周日开始清算两家倒下的地方性银行，可能最多出资170亿欧元(190亿美元)，这两家银行的良性资产将交由意大利最大零售银行--联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)打理。

意大利银行体系受坏账高企拖累，这种局面获得一些缓解的前景足以令投资人买入意大利公债。

10年期意大利公债收益率一度跌多达4个基点，报1.87%，之后在欧洲市场尾盘小幅回升至1.90%。

多数其他欧元区公债收益率当日持平。

“存在其他银行也需要国家救助的风险，但我认为既然对银行业有了解决方案，现在形势变得愈发明朗，”ING策略师Martin van Vliet表示。

意大利较德国公债收益率之差盘初走阔至168个基点，中午降至164个基点。

BBVA策略师认为，如果全部170亿欧元都被动用，该国债务与GDP之比可能会增加一个百分点左右。根据欧盟数据，2016年底意大利债务与GDP之比为132.6%，在全球属于最高之列。

意大利经济部长周一表示，预计该国其他银行不需要政府救助。

希腊10年前公债收益率周一降至2009年来最低，上周五穆迪上调希腊债信评等。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)