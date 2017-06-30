欧元债市：德债收益率料创下2015年12月以来最大周线涨幅

* 投资人为央行政策调整作准备

* 通胀数据令收益率升势放缓

* 法国公债收益率录得11月来最大周线升幅

路透伦敦6月30日 - 德国指标10年期公债收益率周五录得自2015年12月以来最大周线涨幅，投资人准备迎接超宽松货币政策时代的结束。

不过在数据显示欧元区通胀较之前一个月略低后，公债收益率的升势放缓。

但在全球主要债市遭遇数日大举抛售后，市场的基调仍偏空。

欧洲央行和英国央行官员的讲话加深了市场的臆测，即主要央行处于政策转折点--撤回刺激性政策。该政策长时间以来帮助压低了借款成本。

虽然欧洲央行设法平抚市场对总裁德拉吉本周谈话的反应，但投资人看来坚信，鉴于经济改善及符合购买条件的债券供应稀缺，欧洲央行迟早不得不逐步撤走资产购买计划。

“确实感觉市场的气氛有所转变。导火线或许是德拉吉的讲话，但事实是，即使事后予以澄清，公债收益率仍持续上升，这暗示还有其他影响因素，”北欧联合银行(Nordea)首席策略分析师Jan von Gerich指出。

“许多人开始认为，缩减刺激措施将很快到来，他们必须提前布局。”

德国10年期公债收益率上升近3个基点，至0.48%，为逾三个月最高。

本周以来已上涨22个基点，有望创下2015年12月以来最大单周涨幅。

其他欧元区公债收益率升1-2个基点，近几个交易日部分欧元区公债收益率大涨了多达10个基点。

法国10年期公债收益率创下11月以来最大单周涨幅，周度升幅为22个基点。意大利10年期公债收益率录得3月来最大周线升幅。(完) (编译 李军; 审校 母红)