欧元债市：德债收益率接近今年高位，受撤走宽松货币政策的不安情绪影响

* 欧元区公债收益率小跌

* 上周价格急剧下跌之势出现企稳迹象

路透伦敦7月3日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周一小涨至三个半月高位，市场仍在受欧洲央行可能在未来几个月内撤走刺激性货币政策的不安情绪影响。

德国10年期公债收益率逼近0.50%水准，除了在3月中触及过一次该水准外，这算是去年1月来最高。

上周欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示可能调整货币政策，触发德国公债收益率创出2015年12月以来的最大周线涨幅。

欧洲央行管委魏德曼周六表示，欧洲央行正在准备撤出超宽松货币政策。

周一公布的数据为欧元区经济动能增加提供了最新信号。周一公布的调查显示，欧元区制造业活动在2017年上半年结束时以逾六年最快速度增长，价格上涨并未遏制订单。

欧元区较高评等公债收益率当日持平至涨一个基点。

德国10年期公债收益率触及0.498%，尾盘在0.48%稳定下来，日内升1个基点。

“上周市场反应非常激烈，目前可能是在消化近期官员讲话，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq称，“由于7月债券供应减少，这个月对于债市来说可能具有更多支撑力量，但目前收益率明显呈上行趋势。”

10年期德国公债收益率在一周时间内上升近一倍，分析师称，该收益率将很快升穿约0.51%的今年高位，因投资者已为欧元区内外紧缩货币政策作好了准备。

英央行总裁卡尼上周称，该央行未来几个月可能将讨论升息议题，这引发全球债市抛盘。(完) (编译 李军; 审校 刘静)