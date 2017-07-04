欧元债市：欧元区公债收益率下跌，ECB官员对退出政策暗示有所收敛

* 欧洲央行决策者对本月暗示退出超宽松货币政策立场持怀疑态度

* 债市稍作喘息，收益率全线下滑

* 两年期德债收益率降至一周低点

* 希腊10年期公债收益率跌至2009年12月来最低

路透伦敦7月4日 - 欧元区借贷成本周二下降，因有迹象显示，欧洲央行一些决策者对在7月暗示退出超宽松货币政策立场持怀疑态度，这令备受打击的债市获得一些喘息。

据路透周一报导，在欧洲央行总裁德拉吉一周前对政策调整敞开大门后，欧元和欧元区公债收益率(殖利率)上涨，这令央行官员感到不安。

由于担心会削弱经济复苏，一些决策者对放弃在必要时扩大或延长欧洲央行2.3万亿(兆)欧元购债计划的长期承诺感到担忧。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周二表示，欧元区通胀继续回升同低借款成本，进而与欧洲央行宽松货币政策“息息相关”。

欧洲央行7月20日开会时料会讨论这些政策调整措施。

“这个题材的确给债市带来支撑，”德国商业银行的利率策略师Rainer Guntermann说。

欧元区公债收益率下滑1-3个基点，脱离近期高位。

德国两年期公债收益率跌3个基点，报一周最低的负0.61%。

朝鲜周二称成功发射一枚新的洲际弹道导弹，这给债市带来一些支撑，但债市交投清淡，因今日为美国独立日假期。

德国指标10年期公债收益率一度跌至0.45%，之后曾反弹，但尾盘仍跌2个基点，报0.48%，低于周一触及的三个半月高点。

不过德债收益率仍比一周前高出20个基点，当时德拉吉尚未发表触发债市大跌的言论。

另外，希腊10年期公债收益率进一步跌向5%关口，消息人士对路透表示，届时希腊将重返债市。

希腊10年期公债收益率跌7个基点，报5.35%，为2009年12月来最低。(完) (编译 李军; 审校 母红)