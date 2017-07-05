欧元债市：意大利公债收益率上扬，受欧洲央行政策和及银行救助影响

路透伦敦7月5日 - 投资人周三严密检视意大利公债收益率(殖利率)前景，此前欧洲央行在资产购买行动中，买进意大利公债规模超出平常水准。

欧洲央行6月买进意大利及法国公债金额较基准高出20亿欧元，进一步远离一项确保刺激措施平均实施的法则。

但让投资人感到矛盾的是，身为欧洲央行买债计划最大受益者之一，一旦欧洲央行开始撤回刺激措施，意大利料将是受创最严重的国家之一。

不过，如果欧洲央行未来几个月购买意大利公债的规模继续高于预期，可能会减轻其受创程度。

意大利10年期公债较可比德债收益率差缩窄至163个基点，为逾两周最低，较4月高点低40个基点。

周二，欧盟批准意大利政府动用54亿欧元资金救助意大利第四大银行西雅那银行(Banca MPS)，过去一周政府动用纳税人资金救助银行的总金额升至超过200亿欧元。

意大利10年期公债收益率周三涨1个基点至2.12%。

最近几周欧元区公债收益率全线上升，因决策者的讲话暗示欧洲央行准备使货币政策正常化。

尽管一些决策者后来设法淡化这一信号，但德国10年期公债收益率仍接近年内最高水准，周三尾盘，该收益率持平，报0.47%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三稍晚将发布6月14日货币政策会议记录，分析师等着看美联储是否去除了对今年稍晚是否还将再加息一次的暗示。(完) (编译 李军; 审校 母红)