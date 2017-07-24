欧元债市：二线国家公债受追捧，因PMI初步数据下滑

* 欧元区综合PMI初值下滑

* 公债收益率下降，逆转盘初升势

* 希腊公债收益率下跌，此前宣布回归债市

路透伦敦7月24日 - 意大利和葡萄牙公债收益率(殖利率)周一触及约一个月最低水平，引领欧元区公债收益率下降，因企业活动增长放缓的迹象，确认了欧洲央行将缓慢撤走刺激举措的观点。

过去一周，欧洲央行官员的讲话，以及欧元强势，兑美元逼近两年高位，缓解了投资者对央行缩减购债刺激举措的忧虑。

周一发布的数据显示，德国民间部门7月增幅放缓程度超出预期，法国7月企业活动放缓至六个月低位，放缓程度大于市场预期，刺激投资者回到债市。

葡萄牙 10年期公债收益率最多跌5个基点至2.89%，为逾一个月以来的最低水平。意大利 10年期公债收益率下跌4个基点至2.03%，为近一个月低位。

“欧洲央行上周会议后表态鸽派，市场人气仍正面，”荷兰国际集团利率策略师Benjamin Schroeder称，“看上去他们不急于调整政策。”

希腊公债也受到追捧，此前评级利好，希腊宣布在离开公债市场三年后回归融资市场。

大部分欧元区公债收益率下跌，德国指标10年期公债收益率跌至逾一周低点的0.49%，盘初曾上涨。

分析师称，盘初债市走弱，因国际货币基金组织(IMF)上调欧元区经济成长预估，表明经济情况走强，有望激励欧洲央行撤出其超宽松货币政策。

IMF在周一发布的最新全球经济展望中，对欧元区2017年GDP增长预估上调至1.9%，较4月预估水平提高0.2个百分点，称上调欧元区经济增长预估表明“内需比之前预期有着更加强劲的动能。”(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)