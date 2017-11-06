欧元债市：德债收益率持于近两个月低点，聚焦欧洲央行债券赎回数据

* 未来12个月欧洲央行将再投资1,298亿欧元债券到期回笼资金

* 投资人寻找未来购债的线索

* 分析师称，数据可能证实购买德债的倾向

路透伦敦11月6日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周一持于近两个月来最低，此前数据显示欧洲央行将在未来一年将近1,300亿欧元的所持债券到期回笼资金再投资，这支撑了欧元区公债。

欧洲央行上个月宣布购债计划将延长到至少明年9月，虽然央行1月起将减少新购债券规模，但央行也表示，将把先前购买债券的收益再投资。

为了让投资人能够评估未来12个月的再投资需求，欧洲央行周一公布例行月度购债数据时，首次公布了预计的月度债券赎回金额。

数据显示，未来12个月欧洲央行资产购买计划中债券赎回总额达到1,298亿欧元，其中1,015亿欧元是在央行的公债购买计划内。

德国预计将获得最大规模的再投资资金流，因欧洲央行是因应各国的经济体量，也就是所谓的出资比率，来进行购债的。

加拿大皇家银行全球宏观策略师Peter Schaffrik表示，数据显示，欧洲央行所购德债的平均年期要短于其他二线国家公债，因此这些公债将率先到期。

德国10年期公债收益率跌幅超过其它欧元区可比公债，跌3个基点，至约两个月低位0.33%，之后收报0.34%。

西班牙和意大利10年期公债收益率均下跌不到1个基点。

由于外界认为欧洲央行不急于退出超宽松政策，债市普遍获得支撑。

欧洲央行(ECB)首席经济学家普雷特周一表示，欧洲央行决定延长资产购买计划因通胀疲弱而获得保证，而且此举强化了央行长期维持利率在当前水平不变的前瞻指引。

欧洲央行(ECB)负责购买资产的执委科尔周五稍晚表示，如果ECB将购债计划延长至9月的决定吸引投资者买入欧元区资产，那么欧元可能会受提振而走强。但他补充称汇率并非欧洲央行的政策目标之一。(完) (编译 李军; 审校 母红)