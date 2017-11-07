欧元债市：欧债收益率跌至新低，因欧洲央行回赎预估数据推升公债价格

* 欧洲央行首次公布回赎预估数据

* 将有1,300亿欧元到期公债回笼资金用于再投资

* 10月欧洲央行购债仍倾向于法国和意大利

* 葡萄牙公债收益率触及2015年4月以来最低

路透伦敦11月7日 - 南欧公债周二带领欧元区公债收益率下跌，之前，欧洲央行的最新数据凸显出，未来一年，央行的购债计划将给区内债市提供相当大的支撑。

葡萄牙10年期公债收益率骤降至2015年4月以来最低。意大利可比公债收益率跌至近一年最低，德国指标公债收益率触及两个月低位。

欧洲央行上月决定延长大规模资产购买计划至明年9月，但从明年1月起，将每月购债规模减少300亿欧元。消息在近几周扶助压低公债收益率。

欧洲央行周一最新公布的数据显示，一旦欧洲央行将到期公债回笼资金再投资，每月的购债规模将接近400亿欧元。

从11月开始的12个月内，每月的公债回赎规模平均为1,080亿欧元。

“暂时别考虑平稳撤走(量化宽松)的问题，回赎数据暗示，仅从资金流方面来看，央行最近决定延长量化宽松政策，向市场注入的资金量接近“410亿欧元的九倍，”ING的高级利率策略师Benjamin Schroeder说。

再投资资金中，流向德国公债的规模最大，因为欧洲央行是按照各国的经济体量，也就是所谓的出资比率，来决定购买各国公债的比率的。德国是欧元区最大经济体。

另外，周一公布的欧元区数据显示，欧洲央行10月的购债操作中，仍倾向于法国和意大利等国的公债。这可能帮助解释了今日这两国公债收益率下跌的原因，分析师说。

Jefferies的高级欧洲经济学家Marchel Alexandrovich在一份报告中称，明年的购债仍会倾向于法国、意大利和西班牙公债。

10年期意大利公债收益率骤降7个基点，至1.70%，为去年11月中以来最低。这导致10年期意大利公债与可比德债的收益率差收窄至138个基点，为2016年10月以来最窄。

葡萄牙10年期公债收益率最多跌10个基点，自2015年4月以来首次跌至2%之下。德国10年期公债收益率触及两个月新低0.32%。

其它欧元区公债收益率日内跌1-5个基点。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)