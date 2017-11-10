欧元债市：受德债期货大跌波及，区内公债收益率全线上扬

* 德国10年期公债收益率触及两周高位0.41%

* 走势由德债期货遭大幅抛售引发－消息

* 欧元区公债收益率全线上涨1-4个基点

路透伦敦11月10日 - 欧元区公债周五连续第二天下跌，分析师及交易员指称，德债期货大跌、利率决策者的讲话、及大量公债供给料将入市皆为引发跌势的原因。

两名交易消息人士向路透表示，这波跌势最先是由一两家大型投资者周四早盘尾段大卖德债期货所引发，但跌势延续到第二日，欧元区公债收益率全线上扬。

“德国公债期货有大量的未平仓头寸，数据巨大，”法国巴黎银行资产管理的主管Patrick Barbe称。交易量巨大通常表明市场大幅波动。

他相信，有一个重量级的投资经理决定将德债头寸换成美债，因为两者的利差走阔。

德国和美国10年期公债利差周三扩至200个基点，但周四大幅缩窄至195个基点，可能受此笔交易的影响。

Barbe还认为，本周欧洲央行委员的讲话改变了市场的动能。

他称，他们的讲话表明欧洲央行货币政策仍处于开放式讨论阶段。

德国公债期货周五跌至两周低位的162.13，大幅低于周三触及的高点163.63，周四早盘遭遇两个小时的激烈卖压。

两位消息人士周四告诉路透，几个大型机构投资者引发了此波抛售。

结果，德国10年期公债收益率周五两周来首次触及0.41%，全日升3个基点。

其他欧债收益率日内也上涨1-4个基点。意大利公债收益率本周升6个基点，为五周来首次周线上涨。

另外，有几个欧元区国家料将在下周发债，ING预估德国、荷兰、法国、西班牙和意大利将有250-300亿欧元的新债供应。(完) (编译 刘静；审校 李军)