欧元债市：葡萄牙公债表现仍抢眼，再次成为市场亮点

* 葡萄牙/德国公债收益率差缩至两年半最窄

* 葡萄牙/意大利收益率差缩至2010年以来最窄

* 欧元区GDP数据提振二线国家公债人气

* 公债收益率普遍下跌

路透伦敦11月14日 - 葡萄牙公债和高等级德国公债收益率差周二缩至两年多来最窄，因乐观的经济数据鼓励投资者增加欧元区二线国家公债市场头寸。

葡萄牙公债收益率过去两个月下跌约85个基点，今日下跌后，与意大利公债收益率差缩至2010年以来最小。

欧元区公债收益率普遍下跌，逆转了早盘的升势，因市场消化了主要央行官员在法兰克福的一个会议上的讲话。

但葡萄牙公债连续第二天跑赢，分析师称，评等再次被上调的预期提振了对葡萄牙公债的需求。

周二发布的数据显示，第三季欧元区经济同比增长2.5%，第二季增长率为2.3%。受益于活跃的出口和投资活动，德国第三季经济增长也加速。

“在好于预期的经济增长环境中，很多弱点可能被掩盖了，”荷兰合作银行利率策略师Lyn Graham-Taylor称，“看似投资者利用这个背景进行套利交易，这是导致二线国家收益率差缩窄的原因。”

葡萄牙10年期公债收益率尾盘略缩减跌幅，但全日仍下跌2.5个基点，稍早一度重挫逾5个基点至1.94%。葡萄牙与可比德国公债收益率差缩至两年半以来最窄的153个基点。

葡萄牙/意大利公债收益率差缩窄至约13个基点，为2010年以来最窄水平。

其它欧元区公债收益率下跌1-3个基点，德债收益率在德国经济数据发布后上涨，但尾盘下跌约2个基点，至0.40%。

亮丽的经济数据扶助欧元通胀预期指标升至3月以来最高，略高于1.7%。(完) (编译 刘静；审校 李军)