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欧元债市：欧元反弹及避险意愿让欧元区公债处于强势
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#债券
2017年11月15日 / 下午5点27分 / 更新于 15 小时前

欧元债市：欧元反弹及避险意愿让欧元区公债处于强势

1 分钟阅读

* 公债收益率普跌

* 欧元走强及“避险意愿”提振公债需求

* 德国发售10年期公债

* 美国公债收益率曲线进一步趋平

路透伦敦11月15日 - 周三欧元区的借款成本下降，因为欧元涨至逾三周最高水平，且股市下挫，使得本地区债券市场收复了部分失地。该市场在过去一周遭到大量抛售。

受周二德国公布的强劲经济增长数据推动，欧元/美元一度升至1.1853，这是10月20日以来的最高水平。

货币走强对通胀造成下行压力，往往利好债券市场。

衡量欧元区长期通胀预期的市场指标从周二触及的八个月高位回软，报约1.70%。

“核心债市走强，肯定是受到欧元走势的帮助。”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann表示。

此外，美国公债收益率下滑以及股市走弱，助长了对避险公债的需求。受商品价格下滑拖累，全球股市势将创下逾六个月最长跌势。

上述因素令债市保持坚稳，即便新债供应将至。德国发行约25亿欧元的10年期公债。

德国10年期公债收益率一度下滑4个基点至0.36%，为约一周最低，结算价报0.38%。

德国30年期公债收益率跌幅相若，报1.20%。

欧元区各国的10年期公债收益率普遍下滑1-3个基点。

美国两年期公债收益率周二触及九年高位，长债收益率下滑，收益率曲线连续第二日趋平，投资人为美联储在12月再度加息作准备。（完） (编译 李军; 审校 利棣儿)

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