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欧元债市：德债收益率料录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅
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#债券
2017年11月17日 / 下午5点06分 / 更新于 12 小时前

欧元债市：德债收益率料录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅

1 分钟阅读

* 德拉吉：欧洲央行廉价资金仍是欧元区关键

* 德债收益率将录得欧洲央行10月会议以来的最大周线跌幅

* 美债收益率曲线接近10年来最平

路透伦敦11月17日 - 德国公债收益率周五料将录得欧洲央行(ECB)10月会议以来的最大周线跌幅，欧洲央行三周前的会议引发欧元区公债市场普遍大涨。

继上周尾端遭遇沉重卖压后，投资者在本周重启对欧元区公债的买盘。因风险资产的抛卖和油价的下跌打压投资者对通胀的预期，令避险德债受到追捧。

油价将录得六周来的首周周线跌幅，受压于美国供应急增和对俄罗斯支持延续减产协议的疑虑。布兰特原油本周跌幅超过2%。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，约报0.365%，与其它欧元区公债走势一致。

但该收益率本周下跌了近6个基点，是自10月26日以来最大单周跌幅，当日欧洲央行将其资产购买计划延长至2018年9月，尽管购买速度减慢。 “上周下跌后一些投资者借机买入债券，受此推动，收益率本周再度下滑，”德国中央合作银行(DZ Bank)的利率策略师Daniel Lenz表示。

“油价的大幅下降也有一些影响，因其降低了通胀预期。”

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，欧元区经济仍依赖低息信贷，欧洲央行目前利用延长买债计划，将借贷成本上升的预期进一步推后。

德国总理梅克尔组建三方执政联盟的努力可能要延续至周末，因相关政党错过了梅克尔设定的周四最后期限，在移民和财政等关键问题上未能达成一致。

这一消息似乎对债券市场几乎没有造成什么直接影响。

美国两年期公债收益率触及九年高点，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年仍处于升息轨道。两年期公债收益率攀升，使收益率曲线触及10年来最平水平。 (编译 刘静；审校 李军)

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