欧元债市：避险公债持稳，因投资者平静对待德国政治危机

* 梅克尔称组建三方联合政府的努力失败

* 德国举行新大选的几率上升

* 德债收益率跌至一周半低位

* 但走势受限，因欧元和股市反弹

路透伦敦11月20日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周一在一周半低点附近持稳，此前德国组建联合政府的谈判遇挫。

收益率未能被大幅推低，因投资者摆脱了最初对欧洲最大经济体政治风险上升的担忧。

欧元和欧洲股市从盘初的抛售中反弹，因对欧元区经济前景的信心令投资者对德国可能进行新大选的忧虑泰然处之。

这限制了避险公债的需求，德债早盘上涨动能随着交易的展开而消逝。

“市场的反应不是很激烈，”瑞穗的利率策略师Antoine Bouvet称，“总而言之，在德国召集一个新的大选并非易事，仍有可能组建少数派政府。”

周日稍晚，亲商业的自由民主党(FDP)意外退出已经进行了长达逾四周的组阁谈判，使得德国总理梅克尔寻求组建三方联合政府的努力遭遇挫败。

这样的情势让德国面临二战后从未有过的两个选项，即梅克尔与绿党组成一个少数派政府，或者是总统在各政党无法组建政府后要求重新大选。

“谈崩出人意料，之后形势如何发展仍未可知，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann称，“这进一步加大了已经令全球市场风险偏好受抑的不确定性。”

德国总理梅克尔在接受电视专访时称，她宁愿要求重新大选，也不愿领导少数派政府。

德国10年期公债收益率一度下跌约1.5个基点至0.35%左右，为11月9日以来最低。

之后回升至0.36%，因欧元和欧洲股市反弹。其它欧元区公债收益率全日持平至小幅走低。(完) (编译 刘静；审校 李军)