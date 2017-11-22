欧元债市：德债收益率曲线触及逾两个月最平，跟随美债利差收窄走势

* 德国30年期公债收益率触及9月以来最低

* 交易商称因来自养老基金的强劲需求

* 30年/两年期德债收益率差触及9月以来最窄水平

* 德国标售30年期公债

路透伦敦11月22日 - 德债收益率曲线周三触及逾两个月以来最平水平，追赶美债近几日利差大幅收窄的势头。

欧元区最高评级的公债收益率持平至小涨，德国最长期公债收益率逆势而动，跑输其它国家和年期的公债。

德国30年期公债收益率盘中跌3个基点，触及9月初以来最低1.108%，后有所反弹，收报1.13%。

这导致30年/两年期德债收益率差一度触及9月初以来最窄约182个基点，后在185个基点左右回稳。

这跟随了美债收益率曲线趋平的走势，投资者预计，美国将在短期内升息，但通胀将长期保持在低位。

分析师称，在欧洲央行上月延长资产购买计划，并承诺在一段时间内保持利率在纪录低位后，长期公债收益率跌势加速，因投资者寻求回报。

他们还表示，养老基金对长债的季节性需求强劲，扶助解释了30年期德债收益率本周急跌的原因。

“目前，只有一些大的资金流能给债市造成大的冲击，有一些证据显示，昨日部分保险商买入长债，”ING的高级利率策略师Martin Van Vliet说。

根据路透数据，本周迄今，德国30年期公债收益率下跌约6个基点。相反，两年和五年期德债收益率小涨，10年期德债收益率仅下跌1个基点。

德国周三标售8.39亿欧元30年期公债。意大利表示，赎回了总计55亿欧元的公债。

评级较低的意大利和西班牙公债价格跑赢，10年期意大利和西班牙公债收益率 日内跌2-3个基点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)