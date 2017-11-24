欧元债市：欧洲央行会议记录提振公债收益率进一步摆脱低点

* 欧债收益率上升，因央行决策者对购债结束日期有分歧

* 南欧公债表现落后，意大利/德国公债收益率差扩阔

路透伦敦11月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周五进一步摆脱最近所及低点，因欧洲央行(ECB)10月会议的详细记录显示，利率决策者对于何时结束购债计划存在分歧。

自10月底欧洲央行将资产购买计划延续至2018年9月，并不设结束期限之后，过去一个月多数欧元区政府公债强劲上涨，尤其是评级较低的公债。

但周四公布的欧洲央行会议记录显示，虽然决策者大致同意延续购债计划，但许多官员希望明年有一个明确结束期限。

一些政策制定者认为欧洲央行应停止把资产购买与通胀路径挂钩，而应该转向至整体的货币政策立场。这将会允许欧洲央行终结购债操作，哪怕消费者物价继续落后于经济成长步伐。

“对欧洲央行来说，这可能是退出的一个时点。如果他们仅将传统工具与通胀动态挂钩，那退出量化宽松行动的时间只会提前，不会推后，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Sebastian Fellechner称。

德国10年期公债收益率较本周低位上涨2个基点，报0.36%。

低评级的南欧国家公债表现落后，收益率升2-4个基点。南欧国家被视为欧洲央行刺激计划的最大受益者。

意大利和德国10年期公债利差为145个基点，较周四扩大5个基点，较本月最窄水准多出9个基点。

而德国社会民主党(SPD)周四承受的压力不断增大，外界要求其放弃反对与梅克尔所在的保守党派组成新的“大联合政府”的立场。一些资深政要认为，该党有义务促进国家稳定。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)