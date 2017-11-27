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欧元债市：公债收益率下降，得益于欧元坚挺和德国政情的进展
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#债券
2017年11月27日 / 晚上6点30分 / 1 天前

欧元债市：公债收益率下降，得益于欧元坚挺和德国政情的进展

1 分钟阅读

* 德国打破政治僵局组成大联合政府的希望上升

* 欧元兑美元升至两个月高位

* 公债收益率普遍下跌

路透伦敦11月27日 - 欧元区公债收益率周一全线下跌，南欧国家公债收益率领跌，得益于欧元坚挺和欧元区政局不确定性降低，之前德国向解决国内政治僵局迈进一步。

德国总理梅克尔所在的保守党领导层周日同意与社会民主党(SPD)组建“大联合政府”，以打破德国目前的政治僵局。

另外上周公布的经济数据强劲，提振欧元兑美元在周一触及两个月高位1.1957美元。

这一情况有利于欧元区债市，欧元走势强劲抑制通胀，且料将鼓励欧洲央行拉长维持超宽松货币政策的时间。

市场乐观看待德国组建大联合政府的消息，以及欧元区经济指数意外触及历史高点，”瑞穗汇率策略师Antoine Bouvet说道。

“这意味着欧洲可能出现更多投资，驱动欧元走高，进而导致市场预期欧洲央行的政策不得不更偏向温和。”

欧元区公债收益率全线下跌，西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率领跌，分别下跌3-4个基点。

西班牙10年期公债收益率一度最多下跌5个基点，至两周半低位的1.447%，与可比德债收益率差从周五尾盘的114个基点降至约109个基点。

意大利/德国10年期公债收益率差一度较周五尾盘收窄约4-5个基点，至141个基点，之后走阔至144个基点。

德国10年期德债收益率跌2个基点，报0.34%。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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