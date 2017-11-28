欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，因政治风险减弱

* 意大利和西班牙公债跑赢

* 德国和爱尔兰政治前景改善

* 美联储鲍威尔称当前经济状况支持12月升息

路透伦敦11月28日 - 南欧国家公债周二跑赢，因政治风险减弱，地区前景良好，投资者有更多理由买入风险较大和低评级公债。

预计德国两大政党将就组建“大联合政府”开始进行磋商，爱尔兰副总理辞职，意味着爱尔兰得以避免给脱欧磋商造成威胁的提前大选。

“周末有关德国组建大联合政府的消息对二线国家公债收益率差利多，”荷兰合作银行策略师Lyn Graham-Taylor在指称低评级南欧国家公债和可比指标德债之间收益率差时称。

意大利和西班牙10年期公债收益率分别下降约2个基点，尾盘小幅回升。

指标德国10年期公债收益率基本持平于0.34%。

另外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人鲍威尔周二暗示，下月美国可能再次升息。

美国税改计划本周也进入关键一周。美国总统特朗普力挺的参议院共和党税改议案可能面临两名共和党议员的反对，他们可能会阻碍该议案付诸参议院表决。参议员Ron Johnson和科克(Bob Corker)都是参议院预算委员会成员，他们称可能会在周二听证会上投反对票。(完) (编译 刘静；审校 李军)