欧元债市：德债收益率录得三周来最差表现，因经济数据稳固

* 德国通胀强于预期

* 欧元区经济信心为逾17年来最高

* 美国第三季GDP数据被上修

路透伦敦11月29日 - 德国公债收益率(殖利率)周三录得近三周来的最大单日涨幅，因德国通胀数据持坚，加之美国和欧元区经济数据强劲，对固定资产市场带来的沉重卖压。

欧元区公债收益率升2-5个基点，美国10年期公债收益率触及约2.4%的两周高位，此前发布的数据显示，美国第三季经济增速为三年来最快。

德国11月通胀高于预期，消费者物价同比上涨1.8%，路透调查的分析师预计增长1.7%。

衡量长期通胀预期的一个市场指标升至逾八个月最高的1.7030%，表明投资者可能开始质疑欧洲央行能将超宽松货币政策维持多久。

指标德国10年期公债收益率涨5个基点至近0.40%，为近两周来最高水平，有望录得11月9日以来的最大单日涨幅。

另外，欧盟数据显示，11月，制造商和消费者预计物价将上涨，经济信心增至逾17年来最高。

“有足够多的理由推动今日公债收益率走高，”Daiwa Capital Markets经济研究负责人Chris Scicluna称。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在可能是其明年初离职前的最后一次公开露面中称，美国经济增强，足以为继续升息提供理据。

其它方面，英国两年期公债收益率触及2016年6月以来最高，此前媒体报导称，英国就脱欧费用金额与欧盟接近达成协议。(完)

市场抛售英债，10年期英债收益率有望录得6月以来最大单日升幅，给欧洲债市增添疲弱人气。 (编译 刘静；审校 利棣儿)