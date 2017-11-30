欧元债市：葡萄牙公债收益率创逾两年半新低，因欧元区通胀不及预期

* 11月欧元区通胀年率为1.5%，低于预期

* 欧元区公债收益率普遍走低，二线公债领跌

* 葡萄牙公债收益率触及逾两年半最低

路透伦敦11月30日 - 欧元区公债收益率周四普跌，葡萄牙公债收益率领跌，创逾两年半新低，因区内通胀数据不及预期，暗示欧洲央行只会循序渐进地撤走大规模刺激举措。

11月欧元区通胀年率升至1.5%，10月为1.4%，低于市场预期的1.6%，也低于欧洲央行设定的接近2%的目标。

11月通胀初估值让债市投资者松了口气，他们原本预计数据会非常强劲，因周三公布的德国通胀数据强于预期。

“如果在昨日抛售后，今日有买回公债的理由，那就是通胀数据低于预期，”法国农业信贷银行的固定收益策略师Orlando Green说。

南欧公债收益率跌幅最大，分析师称，在欧洲央行货币政策仍然宽松，通胀环境温和的背景下，二线公债继续受益于投资者寻求收益。

葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，报1.87%，为2015年初以来最低，11月可能连跌第八个月。

10年期葡萄牙/德国公债收益率差收窄至151个基点，为2015年4月以来最窄。

意大利和西班牙公债与可比德债利差也收窄，反应二线公债跑赢区内最高评级公债。

10年期意大利/德国公债收益率差一度收窄至138个基点，为三周最窄。

10年期德债收益率日内下跌2个基点，报0.37%，较早盘触及的约0.41%的两周高位低4个基点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)