欧元债市：德债收益率创约一年最大单日跌幅，受美国政治忧虑影响

* 前美国家安全顾问准备指证特朗普通俄-ABC

* 弗林就向FBI撒谎认罪

* 欧元区公债收益率下挫，股市下跌，欧元上扬

路透伦敦12月1日 - 德国公债收益率周五跌至近三个月最低，且势将创近一年来最大单日降幅，因报道称前美国家安全顾问弗林准备指证总统特朗普。

根据美国广播公司(ABC)新闻的报道，弗林表示，他准备指证特朗普总统在竞选期间指示他同俄罗斯接洽。

弗林在声明中称，就向美国联邦调查局(FBI)撒谎认罪和配合通俄门调查决定是“为了我的家庭和我们国家的最佳利益”。

“如果消息属实，那么市场应该会消化特朗普经济政策实施的可能性降低，”瑞穗利率策略师Antoine Bouvet表示。

这则在欧洲尾盘发布的消息在欧美金融市场掀起波澜，美股和美国公债收益率重挫。

欧元兑美元攀升至1.1940美元，高于消息发布前的约1.1890美元。

投资人涌入避险公债，最高评等的欧元区公债收益率尾盘跌7-9个基点。

德国指标10年期公债收益率重挫7个基点，至0.29%，为9月8日来最低水准，尾盘跌6.2个基点，势将录得约一年最大单日跌幅。

美国10年期公债收益率跌6个基点，报2.35%。(完) (编译 李军; 审校 母红)