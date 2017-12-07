欧元债市：两年期德债收益率跌至三个月低点

* 两年期德债收益率跌至9月来最低的负0.79%

* 法国公债标售需求良好

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月7日 - 德国两年期政府公债收益率(殖利率)周四跌至三个月低点，全球政治不确定性，以及对欧洲央行年底前将增加买债的预期，持续提振德债买兴。

美债收益率周三全线下滑，因部分国际股市大跌，加上美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，引发多国领导人抗议，打击风险偏好。

这为欧洲市场盘初确立基调。此外，分析师表示，欧洲央行年底前超额买进资产，压低了德债收益率。

本周稍早欧洲央行称，由于预计圣诞节假期左右市场流动性将下降，因此该央行在12月21至29日将不会购买债券。

德国两年期公债收益率跌逾1个基点，至负0.794%，为9月8日以来最低位。德国10年期公债收益率微跌，降至0.30%关口之下，接近上一交易日触及的三个月低点。

“总体来说，市场出现少量的避险人气，”ING分析师称。

法国在今年最后一次公债标售中，发售了39.97亿欧元定息公债。

“投标倍数较以往略低，但总的来说，此次标售的结果还是不错的，特别是鉴于法国公债的价格这么高。”ING策略师Martin van Vliet表示，“相对基本面而言，法国公债目前的估值是最高的。”

西班牙周四也标售了41亿欧元公债。(完) (编译 李军; 审校 母红)