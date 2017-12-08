欧元债市：公债收益率上扬，英退谈判取得进展削弱避险买需

* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU

路透伦敦12月8日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五上扬，因英国与欧盟的退欧谈判传出取得突破的消息，削弱公债避险魅力。

欧盟执委会周五表示，英国和欧盟已在英国退欧条件的谈判中取得足够的进展，将转至有关过渡阶段和未来贸易关系的下一阶段谈判。

美国国会赶在周五午夜的截止期限前，周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，政府暂时避免关门。

这为全球市场定下基调，投资人卖出债券等避险资产，买入风险资产。

德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.31%，从本周所及三个月低点0.29%上涨。德债收益率本周料略微收涨，这将是一个月来首次周线上涨。

“本周德债收益率曾跌破0.30%，因此价格已经在高位，一定程度上是因为避险所致，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Daniel Lenz表示。

“现在退欧谈判出现重大突破，避险情绪降温。美国预算谈判似乎也出现解决方案。”

英国10年期公债收益率跳涨近6个基点至1.31%。

接下来焦点转向稍晚的美国11月非农就业数据上。

德债收益率图表：tmsnrt.rs/2jvqAS7